المنفوحي يصدر تعميماً بالإجراءات الوقائية لمواجهة «كورونا»

أصدر مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي تعميماً دعا فية كافة القطاعات والوحدات الإدارية بالبلدية مراعاة تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وجاء في التعميم الآتي:• مراعاة تحديد نسبة العاملين على أن تكون بحدود (50%) من إجمالي عدد العاملين في المبني الواحد.• استمرار الالتزام بأعداد جداول بأسماء الموظفين «العاملين بنظام العمل عن بُعد – العاملين بنظام التدوير أسبوعياً وتحديد أسماء العاملين لكل أسبوع – العاملين طوال أيام الأسبوع – أسماء الموظفين الذين تقرر اعفائهم من الدوام».• الالتزام بمواعيد الدوام الرسمي للحضور والانصراف من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً.• الاستمرار في استخدام المنصات الالكترونية في تحديد مواعيد مراجعة المواطنين والمقيمين للبلدية، وإتمام إجراءات انجاز المعاملات بالتراسل الإلكتروني، وذلك وفق طبيعة عمل الوحدات تنظيمية.• الامتثال للإرشادات والاشتراطات الصحية الوقائية والاحترازية بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات طوال فترة العمل ومتطلبات السلامة العامة والاشتراطات الصحية الوقائية.وقال المنفوحي، إن الرئيس المباشر وفق التسلسل الوظيفي في العمل تقع عليه مسؤولية الإشراف على تنفيذ ما سبق، مشيراً إلى أن عدم تقيد بهذه الإجراءات من قبل الموظف يعتبر مخالفة للواجبات والمحظورات يستوجب مسائلته، وإحالته للإدارة القانونية ومن ثم توقيع العقوبات التأديبية بمراعاة تدرجها، على أن تتولى إدارة الخدمات العامة وإدارة شؤون الموظفين، كلا فيما يخصه متابعة الالتزام بالاشتراطات.