حمدان العازمي: قرارات الحكومة بغلق المنشآت التجارية خاطئة وغير مدروسة

07 فبراير 2021 | | طالب النائب حمدان العازمي الحكومة بضرورة إغلاق المطار وتطبيق الاشتراطات الصحية ودراسة القرارات بدقة ومدى تأثيرها على المواطنين والمقيمين قبل اتخاذها.

وقال العازمي في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، “إننا جميعا مع تطبيق القرارات كافة التي تحافظ على صحة الإنسان لكن بشرط أن تكون مدروسة بدقة كاملة “.

وطالب الحكومة بمراجعة قراراتها الأخيرة بشأن إغلاق بعض المنشآت لأصحاب المهن الصغيرة والمتوسطة ودراسة أي قرار قبل اتخاذه، مؤكدا أن قرار عدم إغلاق المطار جعل الطائرات تتدفق إلى دولة الكويت.

وأكد أن صحة المواطن مهمة جدا وخط أحمر ولذلك كان يفترض من الحكومة أن تقوم بإغلاق المطار في البداية قبل اتخاذ أي قرار والتعويض العادل لأصحاب المهن الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن هؤلاء لديهم التزامات مالية عديدة تجاه البنوك وغيرها لدرجة أن هناك البعض منهم يواجهون قضايا وإلقاء قبض، مؤكدا أهمية تحمل الدولة مثل هذه الخسائر.

وأكد أن الكويت في بداية أزمة كورونا كانت سباقة في أخذ الاحتياطات الصحية ولكن حالياً وفي ظل فيروس كورونا المتحور أصبحت من الدول المتأخرة في ذلك الأمر.

وشدد العازمي على ضرورة الإسراع في تكريم الصفوف الأمامية وتعويض أصحاب المهن المتوسطة والصغيرة خصوصا، مستغربا عدم صرف الحكومة المخصصات لأصحاب المشاريع حتى الآن.(ع.إ)(أ.غ)