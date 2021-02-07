سجل وصنع.. كاين يعيد توتنهام إلى سكة الانتصارات 

أعاد قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم هاري كاين فريقه توتنهام إلى سكة الانتصارات بقيادته إلى الفوز على ضيفه وست بروميتش ألبيون 2-صفر، الأحد، في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي في كرة القدم.

ومنح كاين، العائد إلى الملاعب بعد تعافيه من إصابة في كاحليه، التقدم لتوتنهام في الدقيقة 54، وساهم في الهدف الثاني الذي سجله الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون بعدها بأربع دقائق.

وانفرد الثنائي كاين وسون بالمركز الثاني على لائحة الهدافين برصيد 13 هدفاً لكل منهما، بفارق هدفين خلف مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح المتصدر.

وتعرض قائد المنتخب الإنجليزي إلى إصابة في كاحلي قدميه خلال المباراة التي خسرها أمام ضيفه ليفربول 1-3، الخميس قبل الماضي، وخسر النادي اللندني بعدها أمام برايتون وتشلسي بنتيجة واحدة صفر-1.

ومنحت عودة كاين نشاطا كبيرا لخط هجوم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وكان قائد منتحب “الأسود الثلاثة” قريباً من هز الشباك أكثر من مرة في الشوط الأول قبل أن يفعلها مطلع الثاني إثر تلقيه كرة داخل المنطقة من الدنماركي بيار-إميل هويبييرغ فهيأها لنفسه بيسراه وسددها زاحفة بيمناه إلى يسار الحارس سام جونستون (54).

وعزز سون تقدم توتنهام إثر هجمة مرتدة منسقة بدأها كاين، الذي مرر كرة بيسراه إلى البرازيلي لوكاس مورا عند مشارف منطقة الفريق اللندني فانطلق بسرعة وتلاعب بدفاع برايتون حتى مشارف المنطقة قبل أن يهيئها للدولي الكوري الجنوبي القادم من الخلف دون مراقبة فسددها بيمناه من داخل المنطقة في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس جونستون (58).

وصعد توتنهام إلى المركز السابع برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف أمام جاره اللندني تشلسي، الذي يلعب مع مضيفه شيفيلد يونايتد لاحقاً.

ومنح كاين، العائد إلى الملاعب بعد تعافيه من إصابة في كاحليه، التقدم لتوتنهام في الدقيقة 54، وساهم في الهدف الثاني الذي سجله الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون بعدها بأربع دقائق.

وانفرد الثنائي كاين وسون بالمركز الثاني على لائحة الهدافين برصيد 13 هدفاً لكل منهما، بفارق هدفين خلف مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح المتصدر.

وتعرض قائد المنتخب الإنجليزي إلى إصابة في كاحلي قدميه خلال المباراة التي خسرها أمام ضيفه ليفربول 1-3، الخميس قبل الماضي، وخسر النادي اللندني بعدها أمام برايتون وتشلسي بنتيجة واحدة صفر-1.

ومنحت عودة كاين نشاطا كبيرا لخط هجوم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وكان قائد منتحب “الأسود الثلاثة” قريباً من هز الشباك أكثر من مرة في الشوط الأول قبل أن يفعلها مطلع الثاني إثر تلقيه كرة داخل المنطقة من الدنماركي بيار-إميل هويبييرغ فهيأها لنفسه بيسراه وسددها زاحفة بيمناه إلى يسار الحارس سام جونستون (54).

وعزز سون تقدم توتنهام إثر هجمة مرتدة منسقة بدأها كاين، الذي مرر كرة بيسراه إلى البرازيلي لوكاس مورا عند مشارف منطقة الفريق اللندني فانطلق بسرعة وتلاعب بدفاع برايتون حتى مشارف المنطقة قبل أن يهيئها للدولي الكوري الجنوبي القادم من الخلف دون مراقبة فسددها بيمناه من داخل المنطقة في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس جونستون (58).

وصعد توتنهام إلى المركز السابع برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف أمام جاره اللندني تشلسي، الذي يلعب مع مضيفه شيفيلد يونايتد لاحقاً.