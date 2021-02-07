محليات

سفارة الكويت لدى البرتغال تدعو رعاياها للتواصل معها

منذ 55 دقيقة
2 أقل من دقيقة



دعت سفارة دولة الكويت في البرتغال اليوم السبت جميع الكويتيين المتواجدين على الأراضي البرتغالية الى ضرورة التواصل معها لتسجيل بياناتهم.وطالبت السفارة في بيان بعدم تردد الأخوة الكويتيين في التواصل معها بحالات الطوارئ على الرقمين (00351916666645) و (00351213019006).وشدد البيان على ضرورة الالتزام والتقيد بالقرارات الصادرة عن السلطات الصحية في البرتغال نظرا لما تشهده البلاد والدول المجاورة من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

الوسوم

مقالات ذات صلة

الطيران المدني: وصول أولى رحلات خطة عودة العمالة المنزلية.. الإثنين المقبل

ديسمبر 10, 2020

“السكنية” تبدأ إجراءات الاستلام الابتدائي للمرحلة الأولى بمشروع مدينة المطلاع

أكتوبر 20, 2020

السند: نتطلع لتسجيل أكبر قدر ممكن من المواطنين والمقيمين لأخذ لقاح “كورونا”

ديسمبر 30, 2020

وزير الداخلية يقوم بجولة تفقدية للاطلاع على سير العمل في «المعلومات المدنية»

منذ أسبوع واحد
زر الذهاب إلى الأعلى