سفارة الكويت لدى البرتغال تدعو رعاياها للتواصل معها





دعت سفارة دولة الكويت في البرتغال اليوم السبت جميع الكويتيين المتواجدين على الأراضي البرتغالية الى ضرورة التواصل معها لتسجيل بياناتهم.وطالبت السفارة في بيان بعدم تردد الأخوة الكويتيين في التواصل معها بحالات الطوارئ على الرقمين (00351916666645) و (00351213019006).وشدد البيان على ضرورة الالتزام والتقيد بالقرارات الصادرة عن السلطات الصحية في البرتغال نظرا لما تشهده البلاد والدول المجاورة من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).