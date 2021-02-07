سفارتنا في جاكرتا تدعو المواطنين إلى التواصل معها

دعت سفارة دولة الكويت لدى جاكرتا اليوم الاحد جميع المواطنين الكويتيين المتواجدين في جمهورية اندونيسيا التواصل معها لتسجيل أسمائهم وأرقام التواصل الخاصة بهم لتسهيل عملية التواصل معهم عند الحاجة.وقالت السفارة في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية () نسخة منه أنها تقوم بهذه الإجراءات في ظل ما يشهده العالم من تزايد في أعداد الإصابات من جراء تفشي فيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) داعية المواطنين إلى التواصل مع السفارة على الأرقام التالية: (006281515151511) و(006281281813758) و(006281513252597).