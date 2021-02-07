محليات

سفارتنا في قطر تدعو المواطنين إلى التواصل معها

منذ 49 دقيقة
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دعت سفارة دولة الكويت لدى قطر اليوم الاحد المواطنين الكويتيين المتواجدين في قطر إلى ضرورة التواصل معها لتسجيل بياناتهم.وقالت السفارة في بيان ان التواصل سيكون على الرقمين (0097444832111) و (0097444832112) اوقات الدوام الرسمي او من خلال أرقام الطوارئ (0097433341200) و (0097433307004) و (0097466277222) و (0097450069065) و (0097450539123) و (0097455143212).واوضح البيان ان ذلك يأتي في ظل ما يشهده العالم من تزايد في أعداد الإصابات من جراء تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) والإجراءات الإحترازية العالمية بهذا الخصوص. 

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