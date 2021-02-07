سفارتنا في قطر تدعو المواطنين إلى التواصل معها

دعت سفارة دولة الكويت لدى قطر اليوم الاحد المواطنين الكويتيين المتواجدين في قطر إلى ضرورة التواصل معها لتسجيل بياناتهم.وقالت السفارة في بيان ان التواصل سيكون على الرقمين (0097444832111) و (0097444832112) اوقات الدوام الرسمي او من خلال أرقام الطوارئ (0097433341200) و (0097433307004) و (0097466277222) و (0097450069065) و (0097450539123) و (0097455143212).واوضح البيان ان ذلك يأتي في ظل ما يشهده العالم من تزايد في أعداد الإصابات من جراء تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) والإجراءات الإحترازية العالمية بهذا الخصوص.