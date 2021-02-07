مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة يطعّم العسكريين وذويهم ضد «كورونا»

تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء والسلطات الطبية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد “covid19″، ومن منطلق التعاون المشترك بين وزارة الدفاع ووزارات ومؤسسات الدولة، وبتوجيهات مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومتابعة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح ودعم مباشر من رئيس هيئة الخدمات الطبية الدكتور عبدالله مشعل الصباح، قامت وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمات الطبية بإنشاء مركز تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد “covid-19” في مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة وذلك بالتعاون مع هندسة المنشآت العسكرية وسلاح الإشارة وقطاع التخطيط ونظم وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الدفاع.حيث بين آمر مركز تطعيم لقاح “كوفيد 19” العقيد طبيب رائد رضا التجلي، أن فكرة إنشاء المركز هي دعم واسناد لجهود وزارة الصحة لتطعيم منتسبي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام، كما أكد العقيد طبيب رائد التجلي بأنه تم إنشاء مركزالتطعيم الطبي وفق الاشتراطات الطبية التي وضعت من قبل وزارة الصحة.الجدير بالذكر، أن التسجيل للعسكريين وذويهم، وسيكون عبر المنصة الإعلامية التابعة لوزارة الصحة عن طريق الرابط https://cutt.ly/EkvRXu8، وأن أوقات العمل إبتداءاً من يوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير 2021 م ، من الساعة 3 مساءاً الى 10 مساءاً طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.