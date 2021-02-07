وزير الصحة: نتوقع تطعيم كل الكويتيين.. خلال 3 أشهر

قال وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح اليوم خلال زيارة مركز المسايل الذي تم بدء العمل به اليوم للتطعيم إن الانتهاء من تطعيم الجزء الأكبر من المسجلين لأخذ لقاح كورونا بحلول شهر سبتمبر المقبل في حال توفر الكميات اللازمة من اللقاحات.وتابع د. باسل الصباح أنه من المتوقع تطعيم كل الكويتيين خلال 3 أشهر في ظل القدرة الاستيعابية لمراكز التطعيم التي تصل إلى نحو 300 ألف جرعة شهرياً، مشيراً إلى وجود شح عالمي في مسألة توريد اللقاحات.وأعرب وزير الصحة عن أمله في استمرار توريد اللقاحات للتمكن من تطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص.