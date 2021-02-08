«الأوقاف» تحدد ضوابط استقبال المصلين في المساجد

– إغلاق المسجد غير الملتزم بالاشتراطات الصحية أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعميما موجها إلى مديري إدارات مساجد المحافظات بشأن مراعاة الضوابط والاشتراطات الصحية بالمساجد.وشدد التعميم على أهمية الالتزام بما جاء بالقرارات الوزارية والإدارية فيما يتعلق بالضوابط والاشتراطات الصحية بالمساجد، وتذكير المصلين بها وأهمها، التزام المصلين بلبس الكمام عند دخول المسجد، وخلال مدة بقائهم وحتى مغادرة المسجد، وكذلك الالتزام بإحضار كل مصل سجادة خاصة به للصلاة عليها، على أن توضع حسب العلامات الموضحة في المسجد.وأكد التعميم، ضرورة التزام المصلين بالتباعد الجسدي قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعدها وتجنب المصافحة والتجاور مع باقي المصلين، وذلك قبل وبعد الصلاة، وإبقاء أبواب المساجد مفتوحة أثناء دخول وخروج المصلين، مع فتح جميع النوافذ، وأيضا التزام المصلين بالخروج من المسجد دون تزاحم على الأبواب مع ترك مسافة مناسبة.وأكد التعميم على الالتزام بمدة خطبة وصلاة الجمعة بمدة لا تزيد على 15 دقيقة كحد أقصى، مع تخفيف الصلاة ومراعاة تحقيق الأركان والواجبات.وجدد التعميم تأكيد الوزارة على ما جاء بالقرار الوزاري رقم 69 لسنة 2020 من إمكانية إغلاق المسجد غير الملتزم بالضوابط والاشتراطات الصحية، وذلك حفاظا على سلامة المصلين.