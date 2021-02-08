“الصحة”: شفاء 582 إصابة من “كورونا”.. وإجمالي المتعافين 162120





أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين تسجيل 996 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 171994 فيما سجلت ثلاث حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الان 969 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية () ان عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 90 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8905 حالات.وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 8864 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1608305 فحوصات لافتا الى ان نسبة الاصابات لعدد المسحات في ال24 ساعة الماضية بلغ 2ر11 في المئة.وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.وأوصى الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 582 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 162120.