«القوى العاملة»: إلغاء أذونات عمل لـ 9271 وافدا.. في 27 يوما

كشفت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة عن إصدار الهيئة 362 تصريح عمل في 15 يوما، فيما تم إلغاء 9271 إذن عمل لوافدين خلال الـ 27 يوما الماضية.وقد ألغي 4999 إذن عمل بسبب سقوط إقامات أشخاص موجودين خارج البلاد، و555 لوفاة العامل، و3534 للسفر النهائي، و183 تحويل الى التحاق بعائل.وبدأ تفعيل خدمة إصدار تصريح العمل عبر الأنظمة الإلكترونية للهيئة منذ 24 يناير الماضي لتشهد إصدار 362 تصريحا منذ ذلك التاريخ وحتى 7 فبراير الجاري، والجدير بالذكر إن إصدار تصاريح العمل في الوقت الراهن لا تتم إلا بموافقة مجلس الوزراء.