المنفوحي: نثمن تعاون أصحاب المحال مع الفرق الرقابية لمقتضيات المصلحة العامة

⁃ نسبة التزام المحلات بمواعيد الغلق تجاوزت 90 % ⁃ تغليظ العقوبات في حال تكرار مخالفة أي محل لوقف النشاط أطلقت بلدية الكويت جولاتها الميدانية المكثفة من قبل فرق لجان الاشتراطات الصحية بمختلف المحافظات تزامناً مع البدء في تنفيذ قرار مديرعام البلدية رقم 566 / 2021 الخاص بإيقاف العمل لأنشطة التجهيزات الغذائية ومحلات العناية الشخصية (صالونات الحلاقة – وصالونات التجميل للسيدات) والأندية الصحية إضافة إلى إيقاف العمل لمزاولة النشاط اليومي لكافة الأنشطة التجارية من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 5 فجرا ومنع استقبال الزبائن في صالات المطاعم إلى جانب الاكتفاء بتوصيل الطلبات الخارجية أثناء فترة غلق المحلات بمختلف أنشطتها، وكذلك استثناء منافذ التسوق الغذائية والمستلزمات الطبية والصيدليات ومراكز بيع المواد التموينية من الغلق.حيث نفذت الفرق الميدانية في أفرع المحافظات جولات مكثفة للتأكد من مدى التزام العاملين بمختلف الأنشطة التجارية من استخدام الوسائل الوقائية من لبس الكمامات والقفازات وتوفير المعقمات ومنع التجمعات وإقامة الحفلات والولائم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأسفرت الجولة الميدانية التي قام بها فريق لجنة الاشتراطات الصحية في بلدية محافظة الأحمدي من تحرير 25 مخالفة لبعض المحلات في عدد من المجمعات التجارية بمناطق المحافظة. وكذلك قام فريق لجنة الاشتراطات في بلدية محافظة الفروانية بتحرير مخالفتين وتوجيه 47 تنبيه شفوي للالتزام التام بالقرار. كما قام فريق لجنة الاشتراطات الصحية في بلدية محافظة حولي بجولة ميدانية على عدد من المحلات والمجمعات التجارية للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالإجراءات الوقائية ومدى تطبيق كافة الاشتراطات الاحترازية والتي أسفرت عن تحرير 3 مخالفات لعدم الالتزام بالإشتراطات الصحية. فيما شدد فريق لجنة الاشتراطات الصحية في بلدية محافظة العاصمة من جولاته التفتيشية على عدد من الأسواق والمحال التجارية للتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بمواعيد إيقاف مزاولة الأنشطة التي وردت في القرار الصادر، وقد أسفرت الجولات التفتيشية عن تحرير مخافتين وتوجيه 13 تنبيه.وشهدت محافظة مبارك الكبير تكثيف الفريق الميداني المنوط به تطبيق الاشتراطات الصحية جولاته الميدانية في أسواق القرين وعددا من المجمعات بجميع مناطق المحافظة أسفرت عن تحرير مخالفة وتوجيه 14 انذاراً لمحلات للالتزام بالإشتراطات الصحية ومواعيد الغلق.فيما قام فريق لجنة الاشتراطات الصحية في بلدية محافظة الجهراء بتنفيذ جولات ميدانية على المحلات والمجمعات التجارية بمناطق المحافظة وقد تبين الالتزام التام للمحلات بفترة الغلق التي نصت عليها القرارات الصادرة بهذا الشأن.وفي هذا السياق، اثنى مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي على تجاوب أصحاب المحال التجارية بشأن إيقاف العمل لبعض الأنشطة التجارية، مشيدا أيضا بتعاون 90‎ % من العاملين في المحال في تنفيذ القرار الذي يأتي بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتوصيات السلطات الصحية. ولفت المنفوحي إلى أن مفتشي الفرق الميدانية وجدوا تعاون كبير من قبل أصحاب المحال التجارية والتزامهم بغلق محالهم خلال فترة إيقاف مزاولة النشاط من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 5 فجرا إلى جانب الالتزام باستخدام الوسائل الوقائية لضمان سلامة مرتادي تلك المحال والحرص التقيد بتطبيق الاشتراطات الصحية. وأكد المنفوحي أن مهام الفرق الميدانية هو تشديد الرقابة من خلال الجولات التفتيشية لتأكد من التزام أصحاب المحلات، مبينا أنه في حال عدم تعاون أي محل واستمرار المخالفة في تطبيق ما جاء في قرار البلدية الخاص بالاشتراطات الصحية أو وقف العمل لبعض الأنشطة التجارية ستتخذ عقوبات مغلظه بحق المخالفين لحماية المجمتع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء جائحة “كوفيد 19”.