خالد العنزي: وجهت سؤالا إلى وزير التربية حول شواغر الوظائف الإشرافية

08 فبراير 2021 | | قال النائب د. خالد العنزي إنه وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف عن الشواغر في الوظائف الإشرافية في قطاعي التعليم العام والخاص.

وقال العنزي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن هذه الشواغر موجودة تحديدا في وظائف الموجهين العامين ومدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام خصوصا في المناطق التعليمية والإدارات المركزية.

وبين أن هذا الخلو استمر لفترة زمنية غير مقبولة على الإطلاق، مؤكدا تأثير هذا الخلو سلبا على سير العملية التعليمية وانضباطها.

وأوضح أنه طلب في سؤاله موافاته بأسباب هذه الشواغر وهل تم الإعلان عن تلك الوظائف أو البعض منها وأسس تشكيل لجان المقابلات لهذه الوظائف.(إع)(أ.غ)