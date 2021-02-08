روح الدين يطالب الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لعودة المواطنين من الخارج

08 فبراير 2021 | | طالب النائب د. حمد روح الدين الحكومة باتخاذ تدابير لعودة المواطنين العالقين في الخارج، و مراجعه قرار وزير الصحة الذي تسبب في زيادة قياسية في أسعار التذاكر المتاحة، وحمل المواطنين في الخارج أعباء مالية إضافية.

وأضاف روح الدين في تصريح في المركز الإعلامي لمجلس الأمة أن وزير الصحة اصدر قرارا من دون دراسة ابعاده وتأثيره على المواطنين مشيرا الى أن سعر تذكرة الطيران بلغ اكثر من الف دينار -ان وجد موعد قريب- بالاضافة الى زيادة تكلفة تمديد حجز الفنادق متسائلا من يتحمل هذه التكلفة.

وقال روح الدين إن الحكومة ملزمة بان تتكفل بعودة المواطنين من الخارج مشيرا الي ان اغلب المواطنين لم يكن لديهم علم بهذه الأمور ولو كانوا يعلمون بهذا الأمر لما سافروا من الأساس.

ولفت إلى أن العالقين في الخارج اغلبهم مرضي أو مرافقين للمرضى أو طلبة ولم يذهبوا للسياحة مبينا أن هناك قصص ومآسي من المواطنين في الخارج وعلى الحكومة التدخل والاسراع باعادتهم.(إع)