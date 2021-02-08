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سفارة الكويت في تركيا تدعو المواطنين للتواصل معها

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 دعت سفارة دولة الكويت في تركيا اليوم الأحد المواطنين الكويتيين الموجودين على الأراضي التركية الى ضرورة التواصل معها لتسجيل بياناتهم.وقالت السفارة في بيان ان ذلك يأتي في ظل ما يشهده العالم من تزايد في أعداد الإصابات جراء تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) والإجراءات الاحترازية العالمية بهذا الخصوص.ودعت السفارة المواطنين الكويتيين الموجودين في عموم المدن التركية ماعدا (اسطنبول) و(بورصة) و(يالاوا) و(بولو) و(ازمير) و(أنطاليا) الى ارسال صورة الجواز ورقم الهاتف النقال ومكان الاقامة وصورة عن تذكرة السفر عبر تطبيق (واتساب) على الرقم التالي (00905344326906).كما دعت المواطنين في المدن الست المذكورة أعلاه الى التواصل مع القنصلية العامة لدولة الكويت في اسطنبول على الرقم التالي (00905306902097).كما وضعت السفارة للمواطنين الكويتيين في تركيا الرقم (00903124450576) للاستفسار والرقم (00905331648479) للحالات الطارئة.

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