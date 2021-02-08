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سمو الأمير يعزي خادم الحرمين بوفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل

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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن فيصل سعود بن عبدالعزيز آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالي والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن فيصل سعود بن عبدالعزيز آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.

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