سمو الأمير يعزي رئيس جمهورية الهند بضحايا انهيار كتلة جليدية

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا انهيار كتلة جليدية في شمالي الهند وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا راجيا سموه رعاه الله لذوي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء آملا سموه بأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا انهيار كتلة جليدية في شمالي الهند متمنيا سموه لذوي الضحايا جميل الصبر.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.