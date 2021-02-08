صالح المطيري: قدمت تعديلات لمعالجة ثغرات قانون حقوق ذوي الإعاقة

08 فبراير 2021 | | قال النائب صالح المطيري إنه “تقدم باقتراح بقانون بتعديل قانون ٢٠٢٠/٧٣ بشأن حقوق ذوى الإعاقة يتضمن مزايا جديدة ويعالج الثغرات الموجودة في القانون الحالي”.

واضاف المطيري في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة أن الاقتراح تضمن مذكرة مفصلة عن هذه التعديلات بعد اخذ راي ومشاركات جهات كثيرة كما تم الاستدلال ايضا برأى بعض الأسر من ذوى الاحتياجات الخاصة تأكيدا على توجيه الخدمات لمستحقيها.

وبين المطيري أن جميع التعديلات السابقة المقدمة على هذا القانون هي تعديلات قابلة للتأويل مما افقدها الكثير من المميزات وسببت مزيدا من المعاناة للمعاقين وذويهم .

وأوضح المطيري أن التعديلات التي تقدم بها شملت إضافة تصنيف رابع للإعاقة وهي وصف العجز الكلي بدل (الشديد)، وتوفير كوادر عالمية وتدريب الكوادر المحلية في جميع المحافظات، وتدريب اولياء الامور ودعمهم نفسيا وتعليمهم كيفية الاهتمام بالمعاق.

وأفاد ان التعديلات شملت أيضا تنقيح للمادة ٢٤ الخاصة بكيفية رعاية المعاق العاجز عن رعاية نفسه للحصول على أقصى درجات العناية وتنقيح المادة ٤٥ بشأن استبدال بدل خادم برعاية تمريضية للاعاقة الشديدة وكذلك التأمين الصحي في المستشفيات الأهلية إلى ان يتم بناء مستشفى دولي متخصص سواء من القطاع الخاص أو تابع لوزارة الصحة.

وبين المطيري ان التعديل شمل تخصيص مميزات للأم الكويتية الراعية لمعاق غير كويتي في تطبيق جميع المواد عليه بما يحل اللبس الحاصل في القانون السابق.

وقال ان من ضمن المزايا أيضا هو مضاعفة قرض البناء والترميم والاعفاء الضريبي والخدمات العامة والاجهزة التعويضية وكذلك توحيد سنوات الرعاية للمكلف بان تكون ١٥ سنة للرجل والمرأة بدلا من التمايز الواضح في القوانين السابقة .

من جانب اخر قال المطيري أنه تقدم أيضا باقتراح لفتح مراكز لتعليم الكبار في المدن الجديدة كمدينة صباح الاحمد التي لم تكتمل مبانيها الاساسية والبنيه التحتية حتى الان.(إع)