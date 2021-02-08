عبدالفتاح العلي: تسجيل حالة في المخفر لأي عرس أو حفل

كشف رئيس اللجنة الميدانية الفريق متقاعد عبدالفتاح العلي، أنه سيتم توجيه خطاب لوزارة الأوقاف حول عدم التزام بعض أئمة المساجد في الوقت المحدد للخطبة من خلال إطالتها بالمخالفة للتعليمات الصادرة، كما أن بعض المصلين غير ملتزمين بإحضار سجادة صلاة أو لبس الكمام، مشددا على ضرورة العمل على وقف انتشار الفيروس من خلال الحكمة في العمل والتنبيه على أصحاب المحلات في التقيد بالاشتراطات الصحية، مشيرا إلى أن مخالفة عدم لبس الكمام من قبل المواطنين والمقيمين باعتبارهم ناقلين للأمراض موجودة ضمن أنظمة الهيئة العامة للغذاء.وقال إن عدم لبس الكمام هو رأس البلاء، ولذلك علينا الاستفادة من القرارات والأنظمة الموجودة في بعض الجهات سواء في وزارات الصحة أو التجارة أو هيئة الغذاء لتطبيق العقوبات على المخالفين، خصوصا أن عقوبات هيئة الغذاء صارمة.وأضاف العلي أنه في حال اكتشاف إقامة عرس أو حفل أو أي مناسبة سواء في الجواخير أو المزارع أو قاعات الفنادق وحتى في المنازل سيقوم عضو لجنة الاشتراطات الصحية بتسجيل حالة في المخفر، وفي حال تعرض المفتش لأي مشكلة عليه الاتصال بي شخصيا لأحضر ومستعد لأتحمل الصدمات عن أي مفتش من أجل أن نخطو خطوة قوية وسريعة للأمام وإنجاز المهام الموكلة إلينا.من جهة أخرى، ومع بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بتحديد ساعات العمل لكل الأنشطة التجارية في المجمعات التجارية والتي تبدأ من الخامسة صباحا حتى الثامنة مساء، كشف عضو لجنة متابعة الاشتراطات الصحية م. فيصل الجمعة، أن وزارة الشؤون بصدد إصدار قرار يحدد آلية عمل الجمعيات التعاونية خلال الفترة المقبلة.وقال م. الجمعة بعد اجتماع اللجنة إن الأنشطة التابعة لمستثمرين داخل الجمعيات، وتكون منفصلة عن الجمعية يشملها قرار الإغلاق بعد الساعة الثامنة مساء بما فيها نشاط التجهيزات الغذائية.وحول أوضاع العربات المتنقلة، أوضح م. الجمعة أنه يسمح لعربات «الفود ترك» بالعمل خلال أوقات الحظر شريطة عدم وضع طاولات.وذكر أنه سيتم وضع آلية لمحاربة الإعلانات التي يتم نشرها في الإنستغرام عن توفير الولائم للحفلات، مشيرا إلى أن الفرق الرقابية ستقوم بكتابة تقارير ضد كل من يتعمد من أصحاب المحلات الإخلال بتطبيق الاشتراطات الصحية أو عدم احترامها مع مخاطبة وزارة التجارة في حال تكرار المخالفات تمهيدا لسحب الترخيص التجاري كاشفا عن سحب 12 ترخيصا تجاريا لمحلات لعدم تطبيقهم الاشتراطات الصادرة.وأشاد الجمعة بالجهود التي بذلتها الفرق الرقابية من جميع الوزارات خلال الفترة الماضية ومتابعة عملهم الأساسي وكذلك دورهم الكبير في لجنة الاشتراطات الصحية، متمنيا أن يتم التواصل والتعاون بين الفرق من الوزارات المختلفة من أجل محاولة وقف انتشار ڤيروس كورونا.