فريق العطاء الكويتي يدشن الدفعة الأولى من كسوة الشتاء إلى سوريا

دشن فريق العطاء الكويتي التطوعي الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية وكسوة الشتاء إلى المهجّرين السوريين في المناطق المتضررة داخل سوريا، والذين فقدوا منازلهم ويبحثون عن مأوى وسكن آمن في ضواحي دمشق والمنطقة الشرقية.وقالت رئيس فريق العطاء التطوعي سميرة منصور الصراف، إن هذه الحملة التي بدأت بالدفعة الأولى اليوم وسوف يتبعها دفعات تالية، تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في دولة الكويت وعلى رأسها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين بتقديم العون الانساني لهم لتلبية احتياجاتهم الرئيسية في مجال الغذاء والكساء والمسكن. وأضافت إن كسوة الشتاء التي احتوت ملابس شتوية لمختلف الأعمار ، تأتي انطلاقا من حرص فريق العطاء الكويتي على تنمية روح التكافل والتراحم وإدخال السرور الى قلوب المستفيدين من اللاجئين السوريين.