لأول مرة منذ عام.. برميل النفط يتخطى 60 دولارا

تجاوز سعر خام برنت الاثنين، 60 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ أكثر من عام، في وقت يزداد تفاؤل المستثمرين حيال الطلب على النفط مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة كورونا.

وارتفع سعر برميل النفط بنسبة 1.26 في المئة، ليسجّل 60.19 دولارا. ويأتي هذا الارتفاع في وقت انتعشت الأسواق على خلفية إطلاق اللقاحات، وتراجع سرعة انتشار العدوى بفيروس كورونا، والآمال المرتبطة بإقرار النواب الأميركيين حزمة الرئيس الضخمة لتحفيز الاقتصاد.

وفي وقت سابق الاثنين، لامس خام برنت تسليم أبريل 60.06 دولار للبرميل، ذروته منذ يناير من العام الماضي.

وسجل عقد أقرب استحقاق 59.98 دولار بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، مرتفعا 64 سنتا، بما يعادل 1.1 بالمئة.

وتقدمت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط لشهر مارس 65 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 57.50 دولار، في أعلى مستوى منذ يناير من العام الماضي.

وارتفع سعر برميل النفط بنسبة 1.26 في المئة، ليسجّل 60.19 دولارا. ويأتي هذا الارتفاع في وقت انتعشت الأسواق على خلفية إطلاق اللقاحات، وتراجع سرعة انتشار العدوى بفيروس كورونا، والآمال المرتبطة بإقرار النواب الأميركيين حزمة الرئيس الضخمة لتحفيز الاقتصاد.

وفي وقت سابق الاثنين، لامس خام برنت تسليم أبريل 60.06 دولار للبرميل، ذروته منذ يناير من العام الماضي.

وسجل عقد أقرب استحقاق 59.98 دولار بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، مرتفعا 64 سنتا، بما يعادل 1.1 بالمئة.

وتقدمت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط لشهر مارس 65 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 57.50 دولار، في أعلى مستوى منذ يناير من العام الماضي.