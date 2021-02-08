مساعد العارضي يستعجل التشكيل الحكومي الجديد

08 فبراير 2021 | | طالب النائب مساعد العارضي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة وعدم تعطيل جلسات مجلس الأمة.

وقال العارضي في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن تأخر التشكيل الحكومي ساهم في عرقلة مناقشة وإقرار القوانين التي تهم الشارع الكويتي.

وأوضح أنه ” بعد مرور أسبوعين من تكليف رئيس الوزراء بتشكيل حكومته الجديدة، هناك مخالفة للمادة ٨٧ من والتي تؤكد ضرورة عدم تجاوز مدة الأسبوعين لتشكيل الحكومة”.

واعتبر أن هناك تعمداً من رئيس الوزراء في ذلك التأخير حتى تعطل جلسات مجلس الأمة، لافتاً إلى أن الذي أقسمنا عليه لا توجد به مواد تسمح بتعطيل جلسات المجلس.

وأضاف أن المادة ١٨١ من توضح أنه حتى في حالة الأحكام العرفية لا يجوز تعطيل جلسات المجلس، وكذلك المادة ١٠٦ من أعطت الحق فقط لسمو الأمير في أن تعطل الجلسات لمدة لا تتجاوز شهر شريطة أن يتم تعويض هذه الجلسات.

ورأى أن ما يحدث من التفاف على من قبل رئيس الوزراء بتعطيل الجلسات والتأخير في التشكيل هو التفاف على مواد الذي لم يعط رئيس الوزراء حق تعطيل جلسات مجلس الأمة ولا تعطيل القوانين.

من جهة أخرى قال العارضي إنه وعدد من النواب وجهوا أكثر من ٦٥٠ سؤالاً برلمانياً ولم ترد الحكومة إلا على ٥٨ سؤالاً فقط، بالإضافة إلى وجود ما يقارب ٤٠٠ اقتراح بقانون وبرغبة مازالت في أدراج لجان المجلس لم تناقش أو تقر بسبب هذا التعطيل.

واعتبر أن رئيس الوزراء هو من يعطل القوانين ومنها قانون العفو الشامل وقانون إسقاط القروض وكذلك القوانين التي تهم الشارع الكويتي، مؤكداً أن “المحاسبة عن ذلك ستتم من خلال استجوابه القادم”.(ع.إ)(أ.غ)