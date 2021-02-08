وزير التربية: تاجيل اختبارات الطلاب الكويتيين بالجامعات المصرية الذين يواجهون مشاكل في السفر بسبب كورونا





أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور علي المضف تأجيل اختبارات الطلاب والطالبات الكويتيين غير الممتحنين في الجامعات المصرية الذين يواجهون مشاكل في السفر لأدائها في ظل إجراءات جائحة كورونا.وقال الوزير المضف في تصريح لوكالة الانباء الكويتية () اليوم الاحد انه “تواصل مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الاستاذ الدكتور خالد عبدالغفار من خلال اتصال هاتفي لمناقشة وطرح الحلول المناسبة بالنسبة للطلاب والطالبات الكويتيين الدارسين في الجامعات المصرية في ظل ظروف جائحة كورونا”.واضاف “الوزير المصري افاد أن المجلس الأعلى للجامعات المصرية اجتمع في 26 ديسمبر الماضي ووجه الجامعات المصرية إلى تشكيل لجان ممتحنين خاصة للطلبة الوافدين الدارسين بكليات ومعاهد الجامعة الذين لم يتمكنوا من أداء الاختبارات في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا”.وذكر الوزير المضف انه اتفق مع نظيره المصري على تأجيل اختبارات من يرغب من الطلاب والطالبات الكويتيين إلى أن تتحسن الأوضاع الصحية في الكويت والمنطقة ككل للتمكن من السفر واجراء الاختبارات و ذلك من خلال التواصل مع المكتب الثقافي في القاهرة.وأكد أن التواصل مستمر بين وزارتي التعليم العالي الكويتية والمصرية على مستوى القيادة العليا المتمثلة بالوزيرين لتحديد موعد لعودة الطلبة غير الممتحنين من الكويت إلى مصر واستكمال الاختبارات المطلوبة مشددا على حرص الطرفين على سلامة جميع الطلاب والطالبات الكويتيين ومتابعة أوضاعهم الصحية وضمان مستقبلهم التعليمي وعودتهم للدراسة من دون تحملهم اي رسوم دراسية جراء هذا التأخير في الاختبارات أو وجود أي عرقلة قد تواجههم مستقبلا.وثمن الوزير المضف اهتمام وحرص نظيره المصري على تسخير الاجراءات وإيجاد الحلول المناسبة للطلاب الكويتيين الدارسين في مصر.وأكد حرص وزارة التعليم العالي الكويتية على متابعة أوضاع الطلبة الكويتيين في الخارج وتيسير كل السبل لتحقيق الأمن والأمان الصحي لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية من جهة والمؤسسات التعليمية المناظرة من جهة أخرى مؤكدا ان وزارة التعليم العالي “لن تألو جهدا في إيجاد الحلول الاستثنائية المناسبة للجميع حفاظا على مستقبلهم التعليمي”.