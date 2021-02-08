وزير الخارجية يلتقي أمين عام الجامعة العربية على هامش “الوزاري العربي”





التقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وذلك على هامش أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي تنعقد أعمالها اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. واستعرض الأمين العام مع الشيخ أحمد الناصر جدول أعمال الاجتماع والبنود المدرجة للمناقشة وجميع الاستعدادات والتحضيرات القائمة له وكذلك التنسيق والتشاور حيال المواضيع المتعلقة بدعم مسيرة العمل العربي المشترك.حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية أحمد البكر.