وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش الاجتماع الوزاري العربي





التقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الأحد وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة الدكتور فؤاد حسين وذلك على هامش أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر عقدها غدا في مقر الأمانة العامة في القاهرة.وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الاحد أن اللقاء “تناول مجمل المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.