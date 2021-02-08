وزير الخارجية يلتقي وزير الشؤون الخارجية الجزائري على هامش “الوزاري العربي”





التقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة صبري بوقدوم وذلك على هامش أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي تنعقد أعمالها اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.وتم خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وبحث القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.