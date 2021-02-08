وزير الدفاع استقبل عددا من السفراء ورئيس مجلس إدارة “الكويتية”





استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بمكتبه صباح اليوم عددا من السفراء المعتمدين لدى البلاد، كلا على حدة، سفير جمهورية أوكرانيا الصديقة د. الكسندر الانوتسا، وسفير المملكة المتحدة الصديقة مايكل دافنبورت، وسفير مملكة بلجيكا الصديقة ليو بيترز.تم خلال اللقاءات مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك بين دولة الكويت والدول الصديقة، إضافةً إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.هذا وقد استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في وقت لاحق من صباح أمس رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي محمد الدخان، حيث جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ضمن محور الزيارة.حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر العلي الصباح، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية المستشار فيصل الغريب والرئيس التنفيذي عادل الصانع.