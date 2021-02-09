«إعانة المرضى» تشارك في فعاليات الأسبوع الخليجي السادس للتوعية بالسرطان

– الشرهان : ساهم الصندوق بدعم فعاليات الأسبوع الخليجي السادس للسرطان تمثل في طباعة عدد 13 مطبوعة توعية صحية عن مرض السرطانشاركت جمعية صندوق إعانة المرضى في فعاليات الأسبوع الخليجي السادس للتوعية بمرض السرطان التي اقيمت في المركز العلمي الخميس الماضي تحت رعاية مدير منطقة الصباح الصحية التخصصية الدكتور احمد خضر الشطي وبحضور أمين عام الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان ورئيس اللجنة المنظمة للأسبوع الخليجي السادس للتوعية بالسرطان الدكتور خالد الصالح وحضور رئيس اللجنة التنفيذية للأسبوع الخليجي السادس للتوعية بالسرطان الدكتورة حصة الشاهين. وجاءت المشاركة ، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمنظمة الصحة العالمية للتوعية بمرض السرطان وحث مختلف الجهات الوطنية الحكومية والأهلية بمختلف هيئاتها وأفرادها على توحيد الجهود واتخاذ القرارات المناسبة للتصدي لهذا المرض مما يتطلب توعية علمية مكثفة تعتمد على الحقائق العلمية ومستجدات ونتائج الأبحاث العلمية في طب السرطان.كما تعزز من الوعي الصحي بين كل الشرائح المستهدفة وحماية المجتمعات الخليجية من أخطار هذا المرض من خلال توحيد الرسائل الإعلامية ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجيوكان على رأس المشاركين من جمعية صندوق إعانة المرضى الدكتور محمد الشرهان رئيس مجلس الإدارة وجمال الفوزان المدير العام وجاسم الربيع مدير إدارة التنمية الاجتماعية بالصندوق المنسق العام للفعالية من قبل الصندوق. وبين د.الشرهان من خلال كلمته أن الصندوق داعم رئيسي لمعالجة المرضى، لاسيما مرضى السرطان حيث بلغت قرارات المساعدة لأخر خمس سنوات ما يزيد عن 12 مليون دينار لعدد 1200 حالة تلقوا عدد 9000 مساعدة ( جرعة علاج). وقد ساهم الصندوق بدعم فعاليات الاسبوع الخليجي السادس للسرطان تمثل في طباعة عدد 13 مطبوعة توعية صحية عن مرض السرطان ( فلاير، بروشور ، مطوية ، كتيب) بواقع ١٣٠٠٠ الف نسخة إضافة إلى إعداد ونشر بوستات توعوية عن السرطان بواقع 2 بوست يوميا تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.