«التطبيقي» تدشن منصة جديدة للرد على الاستفسارات وحجز مواعيد للمراجعات

دشنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اليوم الثلاثاء منصة الكترونية جديدة للرد على الاستفسارات وحجز مواعيد لمراجعة اداراتها المختلفة.وقال مدير مركز تقنية المعلومات علي حسين في تصريح صحفي ان هذه المنصة توفر خدمة الاجابة على جميع المشاكل والاستفسارات وتحديد مواعيد للمراجعة أو لاستلام وتسليم الوثائق لمنتسبي الهيئة ولغير منتسبيها.وأضاف حسين أن المركز قام بإنشاء هذه المنصة الإلكترونية لتطبيق الإشتراطات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والالتزام بالتباعد الجسدي وعدم التجمع.وأكد حرص ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على تقديم أفضل خدمة للجمهور وتنظيم عملية المراجعة بحيث تكون مطابقة للاشتراطات الصحية المعمول بها في البلاد.ودعا حسين الراغبين بإرسال أي استفسار أو حجز موعد لمراجعة ادارات الهيئة إلى الدخول موقع الهيئة على الانترنت.