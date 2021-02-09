«الداخلية»: استمرار تواجد الوكلاء المساعدين في القطاعات الخدمية كل يوم ثلاثاء

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور وتقديمها بأفضل مستوى للتسهيل على المواطنين والمقيمين، تؤكد الإدارة على استمرار تواجد الوكلاء المساعدين في القطاعات الخدمية التي لها اتصال مباشر مع المراجعين، وذلك للإشراف على تقديم الخدمات لهم، ومقابلة من لديهم شكاوی بالخدمات التي يقدمها القطاع، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتذليل العقبات التي تعترض معاملاتهم، وفق ما يقتضيه القانون، وذلك من الساعة 6 مساء حتى الساعة 9 مساء كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع.وشددت الإدارة على ضرورة الالتزام والتقيد بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية الموصي بها من قبل السلطات الصحية في البلاد للحفاظ على سلامة الجميع.