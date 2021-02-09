«الداخلية»: فرق أمنية تساند «التجارة» و«البلدية» في إغلاق المحلات والمجمعات التجارية





أعلنت وزارة الداخلية ان قطاع الأمن العام سيقدم كافة أنواع الدعم والاسناد الأمني الى وزارة التجارة والصناعة وفرق الاشتراطات الصحية للبلدية خلال الحملات والجولات التفتيشية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن إغلاق المحلات والمجمعات التجارية.وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان هذا الدعم جاء فور اعلان مجلس الوزراء عن قراراته بالتعميم على مديريات الامن في المحافظات لتقديم الدعم والاسناد الامني الى الجهات المعنية من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة فجرا ومنع كافة أنواع التجمعات وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.واشارت إلى أن عمليات الأمن العام قامت بفرز عناصر من الشرطة النسائية وفرز قوات إسناد في كل مديرية من مديريات الأمن بالمحافظات الست وذلك لمراقبة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.ودعت الادارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن وعدم التردد في الإبلاغ عن أي تجمعات سواء كانت عامة أو خاصة وذلك حفاظا على الصحة العامة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.