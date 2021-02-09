الديحاني يحذر وزير التجارة من تأثير الأخطاء الإجرائية على مشروع “جنوب سعد العبدالله”

09 فبراير 2021 | | طالب النائب فرز الديحاني وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج بتحمل المسؤولية السياسية تجاه ما يترتب على الأخطاء الإجرائية للقرارات التي تسنتزف المال العام وتعطل تخصيص جنوب مدينة سعد العبدالله للمواطنين.

ودعا الديحاني في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى الوقوف على حقيقة ما يجري في التعامل مع هذا المشروع.

وقال “كلامي موجه لوزير التجارة ولشركة المعادن ولهيئة الصناعة بأنكم على المحك وتحت المجهر لشبهة الفساد في مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني”.

ورأى أن ما قام به وزير التجارة وشركة المعادن هو تأخير وقتل لطموح وأحلام الشعب الكويتي في مشروع جنوب سعد العبدالله، وينطوي على شبهة فساد وتنفيع ستدخلنا بنفق مظلم من القضايا كالأخطاء الإجرائية الحكومية السابقة ومنها ما حدث في مشروع جسر صباح الناصر.

واعتبر أن وزير التجارة غير واضح مع الشعب الكويتي إذ بدأت شبهات التنفيع والمصلحة تتضح معالمها من خلال الثغرات الإجرائية ولجوء الشركة إلى رفع قضايا ضد وزارة التجارة.

وتساءل “هل الإجراءات التي قام بها وزير التجارة قانونية؟ وهل يدفع ضريبتها المال العام أم يدفعها الوزير من جيبه لشركته السابقة؟”.

وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء “بالوقوف على هذا التلاعب بالمال العام والذي أصبح مرهونا بقرار وأخطاء إجرائية”.

وقال “تعبنا من الأخطاء الإجرائية التي دائما يستفيد منها التجار مثل شركة المعادن وغيرها”، مطالبا وزير التجارة بأن يخرج ويؤكد للشعب الكويتي أن قراره كان صحيحا وأن يتعهد بتحمل المسؤولية السياسية في حال لم يتم تخصيص جنوب مدينة سعد العبدالله للمواطنين”. (ع.إ)(أ.غ)