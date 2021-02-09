«السكنية»: إنجاز 80 % من البنية التحتية في مشروع البيوت منخفضة التكاليف في منطقة النعايم

أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الانتهاء من 80 في المئة من أعمال البنية التحتية في مشروع البيوت منخفضة التكاليف في منطقة النعايم.وقال مدير عام المؤسسة بدر الوقيان، إن معدلات تنفيذ البنية التحتية في هذا المشروع بلغت 80%، مضيفا أنه الانتهاء من تنفيذها سيتم بناء المنازل تمهيدا لنقل جميع السكان في تيماء والصليبية لهذه المنازل وإزالة المنازل الشعبية الموجودة حاليا وتخصيص أراضيها لمستحقي الرعاية السكنية.وأوضح أن مستندات الطرح جاهزة وتحت الطرح وجاري توفير الميزانية اللازمة بالتعاون مع وزارة المالية.وبين أن المنازل الشعبية الموجودة حاليا تبلغ 9696 منزلا في تيماء والصليبية، وأن البيوت الجديدة عددها 9800 وحدة سكنية وبالتالي ستغطي كافة السكان.وكانت البيوت منخفضة التكاليف قد بنيت في تيماء والصليبية في السبعينات ومضى عليها 40 عاما وتم توزيعها بنظام الايجار الشهري 50 دينارا.وسبق أن تم نقل سكان منطقتي ام الهيمان والنعيم كانتا ضمن البيوت منخفضة التكاليف وتم نقلهما إلى مناطق جديدة عل ان تلحق بهما منطقتي تيماء والصليبية في العامين المقبلين.