«الشؤون»: إحالة 17 موظفاً خالفوا الاشتراطات الصحية إلى التحقيق

نفذ الوكيل المساعد لقطاع المالية والشؤون الإدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز المطيري، حملة تفتيش على الموظفين للتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات الصحية. وأحال المطيري خلال الجولة 17 موظفاً وإشرافياً خالفوا الاشتراطات الصحية إلى الشؤون القانونية، حيث لاحظ خلال الجولة عدم التزامهم بلبس الكمامات وعدم تحقيق التباعد فيما بينهم، رغم النشرات التحذيرية التي أصدرتها الوزارة منذ بداية أزمة «كورونا» والتشديد على تطبيق الاشتراطات. وتطبق وزارة الشؤون في مخالفة الموظفين، لوائح ديوان الخدمة المدنية وتعاميمها بشأن الاشتراطات الصحية، حيث تبدأ العقوبات بإنذار الموظف، وفي حال تكرار المخالفة يتم خصم يوم واحد إلى 15 يوماً من راتبه. وتستمر لجنة الاشتراطات في الوزارة برئاسة المطيري في مراقبة تطبيق الاشتراطات داخل وزارة الشؤون ووحداتها الاجتماعية الموزعة في المناطق المختلفة.