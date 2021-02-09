محليات

الصالح تفقد «الخدمات الإلكترونية الجديدة» ومركز تدريب أنظمة الوقاية في الإطفاء

منذ 20 دقيقة
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قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن الخدمات الالكترونية الجديدة التي أطلقتها قوة الاطفاء العام تهدف إلى تبسيط الإجراءات لإنهاء المعاملات ما يسهل على المواطنين والمقيمين إنجاز تراخيصهم بأوقات زمنية قصيرة.جاء ذلك في تصريح للصالح نقله بيان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام ب(الاطفاء) اليوم الثلاثاء خلال جولة تفقدية قام بها إلى مقر قطاع الوقاية الرئيسي الكائن بضاحية (مبارك العبدالله الجابر).وذكر البيان أن الصالح استمع خلال الجولة إلى شرح مفصل عن الأنظمة الالكترونية التي دشنتها (الإطفاء) عبر بوابتها الالكترونية وبوابة الكويت الالكترونية لتتسارع وتيرة الانجاز والتحول الرقمي بدلا من المعاملات الورقية وذلك تماشيا مع خطة الدولة العامة في هذا الشأن.وأضاف أن الوزير اطلع على الأجهزة الإلكترونية المحمولة المخصصة للاستخدام في عمليات التفتيش كما اطلع على مركز تدريب أنظمة الوقاية من الحريق الذي أنشئ لتدريب العاملين الجدد والجهات الحكومية ويستخدم لاختبار وتقييم المقاولين واستمع إلى شرح عن الأنظمة الموجودة في المركز.ورافق الصالح خلال الجولة رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد ونائب رئيس القوة لقطاع الوقاية اللواء خالد فهد.

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