“الصحة”: شفاء 591 إصابة من “كورونا”.. وإجمالي المتعافين 162711





أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 172996 حالة في حين تم تسجيل ست حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 975 حالة.وقالت الوزارة في بيان صحفي إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 96 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9310 حالات.وأضافت أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 10271 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1618576 فحصا لافتة الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 7ر9 في المئة.وجددت الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصية الجميع بزيارة حساباتها الرسمية وحسابات الجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.وكانت (الصحة) أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 591 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 162711 حالة.