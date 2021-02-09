النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في عام

صعدت العقود الآجلة للنفط اثنين بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عام، وتخطى برنت مستوى 60 دولارا للبرميل بدعم من تخفيضات في الإمدادات بين منتجين رئيسيين وآمال بمزيد من التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وصعدت عقود خام برنت القياسي العالمي 1.22 دولار، أو ما يعادل 2.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 60.56 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.12 دولار، أو 2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 57.97 دلار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان كلاهما أعلى مستوياتهما منذ يناير 2020 .

وقفز برنت والخام الأميركي أكثر من 60 بالمئة منذ بداية نوفمبر بدعم من تفاؤل بشأن توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا وأيضا تخفيضات في الإنتاج من أعضاء مجموعة أوبك+.

ويراقب المستثمرون حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن يتم إقرارها هذا الشهر.

وتلقى أسعار النفط دعما أيضا من تضاؤل الآمال في عودة صادرات النفط الإيرانية إلى السوق قريبا بعد أن قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران لمجرد أن تعيدها إلى طاولة التفاوض.

وصعدت عقود خام برنت القياسي العالمي 1.22 دولار، أو ما يعادل 2.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 60.56 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.12 دولار، أو 2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 57.97 دلار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان كلاهما أعلى مستوياتهما منذ يناير 2020 .

وقفز برنت والخام الأميركي أكثر من 60 بالمئة منذ بداية نوفمبر بدعم من تفاؤل بشأن توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا وأيضا تخفيضات في الإنتاج من أعضاء مجموعة أوبك+.

ويراقب المستثمرون حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن يتم إقرارها هذا الشهر.

وتلقى أسعار النفط دعما أيضا من تضاؤل الآمال في عودة صادرات النفط الإيرانية إلى السوق قريبا بعد أن قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران لمجرد أن تعيدها إلى طاولة التفاوض.