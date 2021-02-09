رئيس “ميدانية اللجنة الوزارية” يدعو إلى مساندة جهود الدولة للسيطرة على تفشي “كورونا”





دعا رئيس الفرق الميدانية باللجنة الوزارية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية اللواء متقاعد عبدالفتاح العلي اليوم الاثنين إلى مساندة الجهود “الحثيثة” التي تبذلها الدولة بغية السيطرة على تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وإبطاء سرعة انتشاره قدر الإمكان.جاء ذلك في تصريح أدلى به اللواء العلي لوكالة الأنباء الكويتية () على هامش مواصلة الفرق جولاتها الميدانية وشملت في يومها الثاني محافظة الأحمدي والمجمعات التجارية والأسواق المحاذية في نطاق المحافظة للتأكد من مدى الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشأن إغلاق المحال التجارية عند الثامنة مساء في إطار مساعي مجابهة الفيروس.وقال إن الفرق لمست تجاوب الكثير من المواطنين والمقيمين بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية داعيا “المتهاونين” إلى “الالتزام والحفاظ على أنفسهم وأسرهم”.وأضاف أن “الكويت دولة صغيرة بمساحتها كبيرة في العطاء لذا قامت منذ اللحظة الأولى لتفشي الوباء باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة دون تفرقة بين المواطنين والمقيمين”.واستطرد قائلا إن “ما تنشده الحكومة ليس بكثير وعلينا الالتزام بالاشتراطات الصحية حتى نحمي أنفسنا من انتشار الوباء وألا نكون عبئا يضعف الجهود المبذولة في سبيل الحفاظ على الأرواح”.وذكر أنه “لا يخفى على أحد زيادة أعداد الإصابات بالفيروس في الفترة الأخيرة الأمر الذي يتطلب زيادة الحرص والوعي والالتزام بالاشتراطات الوقائية”.وشدد اللواء العلي على أن “الالتزام بالاشتراطات الصحية يعتبر خط الدفاع الأول وأن القرارات الحكومية المتخذة ليست بغريبة وقد طبقت في دول أخرى” محذرا من أن “التهاون يعود بنا إلى المربع الأول وعلينا جميعا مساندة جهود الدولة لمكافحة الوباء”.