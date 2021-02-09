سمو الأمير يعزي ملك المغرب بضحايا الأمطار الغزيرة بمدينة طنجة





بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالته بضحايا الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة طنجة وأسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا وإصابة آخرين سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالته بضحايا الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة طنجة مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.