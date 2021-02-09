صاحب السمو يتسلم رسالة خطية من أمير قطر

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.واستقبل سموه حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ووزير الخارجية بجمهورية تركيا مولود تشاووش أوغلو وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.كما تسلم سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم رسالة خطية من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة أعرب فيها سموه عن عميق تقديره وتثمينه للجهود المخلصة والمساعي الحميده لسموه حفظه الله في إنجاح اجتماع الدورة الـ(41) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وأثمرت بنتائجها الإيجابية الخيرة على لحمة الشعوب الخليجية الشقيقة كما تضمنت الرسالة العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.هذا وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وبالغ تقديره على ما أبداه أخوه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من طيب المشاعر التي تعكس عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي بما يعزز مسيرة التعاون والعمل الخليجي المشترك كما نقل سموه رعاه الله أطيب تحياته لأخيه سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ولأخيه أمير دولة قطر الشقيقة متمنيا لهما موفور الصحة ودوام العافية ولشعب دولة قطر الشقيق دوام الرفعة والازدهار.هذا وقد قام بتسليم الرسالة لسموه حفظه الله سفير دولة قطر لدى دولة الكويت بندر محمد العطية.حضر المقابلتين وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد.