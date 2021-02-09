فاجعة براينت.. محققون أميركيون يتوصلون إلى سبب تحطم الطائرة

رجح محققون من هيئة سلامة النقل الأميركية، يوم الثلاثاء، أن يكون قائد المروحية التي تحطمت العام الماضي وأسفرت عن مقتله إلى جانب أسطورة كرة السلة، كوبي براينت وابنته و6 اشخاص آخرين، قد أضاع الاتجاه بعد تحليقه في السُحب.

واعتمد المحققون في استنتاجهم الأولي على أقوال روبرت ساموالت، رئيس المجلس الوطني لسلامة النقل والمسؤول عن تحديد أسباب الحادث، أدلى بها في جلسة اجتماع عامة بشأن ما حصل إذ قال “من المحتمل أن يكون قائد المروحية قد عانى من إضاعة الاتجاه”.

وأكد ساموالت في أقواله أن الطيار المخضرم والذي يدعى آرا زوبايان (50 عاما)، أفاد في رسالة صوتية عبر الراديو قبل وقت قصير من تحطم المروحية، إنه سيرتفع الى 4 آلاف قدم (1200 م) من أجل الخروج من الضباب الكثيف، غير أن التحقيقات أشارت إلى أن الطوافة كانت حينها في حالة انعطاف الى اليسار وتهبط بسرعة.

وأردف “هذه المناورة تتماشى مع تعرض الطيار للارتباك المكاني في ظروف الرؤية المحدودة” وأنه “كان يعتقد خطأ ان المروحية تصعد بينما كانت تهبط”.

ولقي براينت (41 عاما) حتفه في 26 /يناير 2020 بعد تحطم المروحية التي كانت تقله وابنته جيانا (13 عامًا) وسبعة أشخاص آخرين بعد اصطدامها بجبل كالاباساس شمال غرب لوس أنجلوس.

وأحرز نجم لوس أنجليس ليكرز خلال 20 عاما قضاها في الملاعب بقميص فريقه، لقب الدوري الأميركي 5 مرات، وأختير أفضل لاعب موسم 2007- 2008، قبل أن يعلن اعتزاله عام 2016.

واعتمد المحققون في استنتاجهم الأولي على أقوال روبرت ساموالت، رئيس المجلس الوطني لسلامة النقل والمسؤول عن تحديد أسباب الحادث، أدلى بها في جلسة اجتماع عامة بشأن ما حصل إذ قال “من المحتمل أن يكون قائد المروحية قد عانى من إضاعة الاتجاه”.

وأكد ساموالت في أقواله أن الطيار المخضرم والذي يدعى آرا زوبايان (50 عاما)، أفاد في رسالة صوتية عبر الراديو قبل وقت قصير من تحطم المروحية، إنه سيرتفع الى 4 آلاف قدم (1200 م) من أجل الخروج من الضباب الكثيف، غير أن التحقيقات أشارت إلى أن الطوافة كانت حينها في حالة انعطاف الى اليسار وتهبط بسرعة.

وأردف “هذه المناورة تتماشى مع تعرض الطيار للارتباك المكاني في ظروف الرؤية المحدودة” وأنه “كان يعتقد خطأ ان المروحية تصعد بينما كانت تهبط”.

ولقي براينت (41 عاما) حتفه في 26 /يناير 2020 بعد تحطم المروحية التي كانت تقله وابنته جيانا (13 عامًا) وسبعة أشخاص آخرين بعد اصطدامها بجبل كالاباساس شمال غرب لوس أنجلوس.

وأحرز نجم لوس أنجليس ليكرز خلال 20 عاما قضاها في الملاعب بقميص فريقه، لقب الدوري الأميركي 5 مرات، وأختير أفضل لاعب موسم 2007- 2008، قبل أن يعلن اعتزاله عام 2016.