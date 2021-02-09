فرق أمنية في المحافظات لتطبيق قرار إغلاق المنشآت التجارية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه تطبيقا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بإغلاق كافة المنشآت التجارية من الساعة الثامنة مساءً إلى الخامسة فجراً ومنع كافة أنواع التجمعات وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.قام قطاع الأمن العام وفور إعلان مجلس الوزراء عن قراراته بالتعميم على عموم مديريات الأمن بالمحافظات الست بتقديم كافة أنواع الدعم والإسناد الأمني إلى وزارة التجارة والصناعة وفرق الاشتراطات الصحية للبلدية خلال القيام بحملات وجولات تفتيشية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن إغلاق المحلات والمجمعات التجارية من الساعة الثامنة مساءً إلى الخامسة فجراً .وأشارت إلى أن عمليات الأمن العام قامت بفرز عناصر من الشرطة النسائية وفرز قوات إسناد في كل مديرية من مديريات الأمن بالمحافظات الست وذلك لمراقبة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء .وتهيب الإدارة بالأخوة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن وعدم التردد في الإبلاغ عن أي تجمعات سواء كانت عامة أو خاصة، وذلك حفاظاً على الصحة العامة والسيطرة على انتشــار فيروس كورونا المستجد.