وزير الخارجية يستقبل نظيره التركي





استقبل وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الثلاثاء وزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة مولود جاويش أوغلو في ديوان عام الوزارة وذلك بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت.وتم خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وبحث سبل تعزيزها وتطويرها على كافة الأصعدة إضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الصعيدين الإقليمية والدولية.وحضر اللقاء كل من نائب وزير الخارجية بالوكالة السفير جمال الغانم ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر.كما حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا المستشار محمد حياتي ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم المستشار عبدالمحسن الزيد وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.