محليات

وزير الدفاع استقبل سفيري الصين والاتحاد الأوروبي

منذ 53 دقيقة
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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح اليوم مع سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة لي مينغ قانغ وسفير الإتحاد الأوروبي الدكتور كريستيان تودور كل على حدة التعاون المشترك.وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان صحفي انه تم خلال اللقاءات مناقشة اهم الامور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك بين دولة الكويت والدول الصديقة إضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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