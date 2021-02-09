يوفنتوس يفرض التعادل على إنتر ميلان ويبلغ نهائي الكأس

حجز يوفنتوس مقعده في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم عقب تعادله سلبيا مع ضيفه إنتر ميلان في إياب قبل النهائي، ليضرب موعدا مع نابولي أو أتلانتا بسبب سابق فوزه 2-1 ذهابا.

وسنحت عدة فرص لروميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز في الشوط الأول لإعادة إنتر للمنافسة على التأهل للنهائي، بينما اقترب كريستيانو رونالدو من زيادة تفوق يوفنتوس في مجموعة المباراتين، بعدما سجل ثنائية الذهاب.

وبعد الاستراحة، حرم سمير هاندانوفيتش حارس إنتر رونالدو من تسجيل هدف آخر بتصديه لمحاولتين من المهاجم البرتغالي.

وضغط إنتر بقوة في الدقائق الأخيرة لكن الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون ودفاعه وقفا بحزم ليتأهل يوفنتوس إلى النهائي أمام الفائز من مباراة الأربعاء. ويستضيف أتلانتا فريق نابولي بعد تعادلهما سلبيا في مباراة الذهاب.

ومع اللجوء إلى قاعدة الهدف خارج الأرض في حال التعادل في مجموع المباراتين، كان إنتر يحتاج إلى الهجوم بقوة واشترك بالفعل الثنائي مارتينيز ولوكاكو في تشكيلة المدرب أنطونيو كونتي.

لكن بوفون (43 عاما)، الذي لا يشارك بانتظام هذا الموسم تحت قيادة المدرب أندريا بيرلو، لم يتعرض لاختبارات خطيرة رغم أن كريستيان إريكسن أرسل العديد من الكرات العرضية داخل المنطقة.

وحاول إنتر التقدم بأكبر عدد من اللاعبين لكن دفاع يوفنتوس امتص هذا الضغط، وفشل الفريق الزائر في هز الشباك في سابع مباراة على التوالي في ضيافة يوفنتوس في كل المسابقات.

وسيظهر يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا للمرة 20 في 19 مايو أيار، وربما تتكرر مواجهة الموسم الماضي عندما فاز نابولي على يوفنتوس بركلات الترجيح.

وسنحت عدة فرص لروميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز في الشوط الأول لإعادة إنتر للمنافسة على التأهل للنهائي، بينما اقترب كريستيانو رونالدو من زيادة تفوق يوفنتوس في مجموعة المباراتين، بعدما سجل ثنائية الذهاب.

وبعد الاستراحة، حرم سمير هاندانوفيتش حارس إنتر رونالدو من تسجيل هدف آخر بتصديه لمحاولتين من المهاجم البرتغالي.

وضغط إنتر بقوة في الدقائق الأخيرة لكن الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون ودفاعه وقفا بحزم ليتأهل يوفنتوس إلى النهائي أمام الفائز من مباراة الأربعاء. ويستضيف أتلانتا فريق نابولي بعد تعادلهما سلبيا في مباراة الذهاب.

ومع اللجوء إلى قاعدة الهدف خارج الأرض في حال التعادل في مجموع المباراتين، كان إنتر يحتاج إلى الهجوم بقوة واشترك بالفعل الثنائي مارتينيز ولوكاكو في تشكيلة المدرب أنطونيو كونتي.

لكن بوفون (43 عاما)، الذي لا يشارك بانتظام هذا الموسم تحت قيادة المدرب أندريا بيرلو، لم يتعرض لاختبارات خطيرة رغم أن كريستيان إريكسن أرسل العديد من الكرات العرضية داخل المنطقة.

وحاول إنتر التقدم بأكبر عدد من اللاعبين لكن دفاع يوفنتوس امتص هذا الضغط، وفشل الفريق الزائر في هز الشباك في سابع مباراة على التوالي في ضيافة يوفنتوس في كل المسابقات.

وسيظهر يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا للمرة 20 في 19 مايو أيار، وربما تتكرر مواجهة الموسم الماضي عندما فاز نابولي على يوفنتوس بركلات الترجيح.