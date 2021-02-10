رياضة

الإثيوبية تسيغاي تحطم الرقم القياسي في سباق 1500 م

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حطمت العداءة الإثيوبية غوداف تسيغاي الرقم القياسي العالمي لسباق 1500 م داخل قاعة مقفلة بتسجيلها 3,53,09 دقائق خلال لقاء لييفان الفرنسي.

وكان الرقم القياسي السابق مسجلا باسم مواطنتها الشهيرة غينزيبي ديبابا ومقداره 3 دقائق و55 ثانية و17 جزءا من الثانية سجلته في لقاء كارلسروه الالماني عام 2014.

وكانت تسيغاي أحرزت برونزية بطولة العالم داخل قاعة في بورتلاند الأميركية عام 2016، وميدالية من المعدن ذاته في بطولة العالم في الهواء الطلق في الدوحة عام 2019.

 

 

وكان الرقم القياسي السابق مسجلا باسم مواطنتها الشهيرة غينزيبي ديبابا ومقداره 3 دقائق و55 ثانية و17 جزءا من الثانية سجلته في لقاء كارلسروه الالماني عام 2014.

وكانت تسيغاي أحرزت برونزية بطولة العالم داخل قاعة في بورتلاند الأميركية عام 2016، وميدالية من المعدن ذاته في بطولة العالم في الهواء الطلق في الدوحة عام 2019.

 

 

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