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«الخطوط الكويتية» كرمت «الرحمة العالمية» لدورها المتميز خلال رحلات الإجلاء

منذ 58 دقيقة
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وزعت 40 ألف حقيبة وقائية على رحلات العائدين بمشاركة 250 متطوعاً كرمت شركة الخطوط الجوية الكويتية، جمعية الرحمة العالمية، تقديراً لجهودها ودورها الإنساني المتميز، خلال رحلات إجلاء الطلبة والمواطنين من الخارج في شهري إبريل ومايو من العام الماضي.وسلم رئيس مجلس إدارة “الكويتية” الكابتن علي الدخان درع التكريم لممثلي جمعية الرحمة العالمية، وليد أحمد السويلم وعبدالله المذن رئيس وحدة المتطوعين بالجمعية، وبحضور مدير خدمات الدائرة الأرضية في الخطوط الكويتية عبدالله الحويلة.وأكد الدخان أن الرحمة العالمية استطاعت خلال الأزمة، أن تقدم الدعم والمساعدة، في وقت كانت الكويت خلاله في أشد الحاجة إلى تضافر الجهود الوطنية والمجتمعية الفاعلة.من جهته، وجه المذن الشكر إلى “الكويتية” على هذا التكريم والتقدير، مؤكداً أن دور الرحمة العالمية خلال رحلات الإجلاء، جاء بدوافع الحرص على سلامة المواطنين الكويتيين القادمين من الخارج، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الرائد والجهود الفاعلة التي قدمتها الخطوط الجوية الكويتية خلال رحلات الإجلاء، لتسهيل عودة أبناء الكويت إلى وطنهم وذويهم، معرباً عن تقديره لجهود أكثر من 250 متطوع، شاركوا الرحمة العالمية في تجهيز وترتيب المساعدات المتعلقة برحلات الإجلاء وغيرها من الأعمال الخيرية والإنسانية خلال الأزمة.الجدير بالذكر أن جمعية الرحمة العالمية قامت بتوفير 40,130 سلة وقائية للقادمين من عدة دول عربية وأوروبية خلال الإجلاء.

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