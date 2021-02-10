«الداخلية»: إطلاق خدمة دفع المخالفات المرورية للشركات على الموقع الإلكتروني

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح ، وفي إطار عملية التطوير الإلكتروني بالمؤسسة الأمنية ، واستكمالا لما تم انجازه من خدمات بهدف توفير الوقت والجهد وسرعة الإنجاز. قامت الإدارة العامة لنظم المعلومات وإطلاق خدمة دفع المخالفات المرورية للشركات عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني ( www.moi.gov.kw ) ، وذلك استكمالا لتطوير كافة الالانظمة وخدمات وزارة الداخلية.وفي حال وجود اي استفسار بشأن الخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية الرجاء التواصل على البريد الالكتروني [email protected] .