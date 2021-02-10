المتحدث الرسمي لوزارة الصحة: المنحنى الوبائي في صعود وازدياد

قال الدكتور عبدالله السند، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن متوسط نسبة إشغال أجنحة كورونا في الأسبوع الأول من فبراير ارتفعت إلى 11 في المئة، ومتوسط نسبة إشغال الأجنحة في نفس الأسبوع ارتفعت إلى 11 في المئة.وأشار السند، خلال المؤتمر الإعلامي الدوري لوزارة الصحة، إلى أن المنحنى الوبائي في صعود وازدياد خلال الأيام الماضية، حيث بلغ عدد الإصابات بالفيروس بين المواطنين في يناير الماضي 10.787 و 6.866 بين المقيمين، وأن الفئة العمرية الأكثر إصابة من 16 – 44 عاماً بنسبة 67.12 %.وأكد السند على أن الكويت حالياً في بداية صعود نسبة الإصابات بكورونا، وأن معالجة ارتفاع هذه النسبة في البداية تمكننا من السيطرة على الوباء، وأن المواجهة يجب أن تكون مجتمعية جماعية.وبدوره قال عضو اللجنة الفنية للقاح كورونا د. خالد السعيد، إنه ليس هناك ضرر في أخذ اللقاح لشخص مصاب بالفيروس، مشيراً إلى أنه ليس هناك داعي لمسحة PCR قبل أخذ اللقاح.وأكد السعيد على أن لقاح «أكسفورد» ليس عليه جدلاً كبيراً، وأن فعالية هذا اللقاح تزيد بعد 21 يوماً.وأضاف السعيد: لا يوجد أي إصابات بسلالة جنوب افريقيا بين الإصابات المسجلة في الكويت.