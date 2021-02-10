بنك الطعام يطلق مشروع «تسبيل المياه».. بالتعاون مع أمانة الأوقاف

أطلق البنك الكويتي للطعام والإغاثة مشروع (مصرف تسبيل المياه) بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف من خلال سيارات البنك المتنقلة المجهزة بأحدث أساليب التبريد وهو من أكثر المشاريع تطورا من نوعه بقطاع العمل الخيري.وقال نائب رئيس البنك مشعل الأنصاري لوكالة الأنباء الكويتية () اليوم الأربعاء إن المشروع يوفر ماء نظيفا في عبوات مبردة وجاهزة إذ تتولى سيارات متخصصة الانتقال إلى أماكن تجمعات العمال وتزويدهم بالماء في الطرق والمساجد والمستشفيات والأماكن الحيوية.وأضاف الأنصاري أن هذا المشروع أحد أنواع التكافل والتراحم الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع ويمثل نقلة نوعية في العمل الخيري والإنساني في المنطقة نظرا إلى الأساليب الحديثة التي يستخدمها البنك في إنجاح هذا المشروع وتحقيق الفائدة لأكبر شريحة ممكنة.وأكد ان الأمانة العامة للأوقاف لا تألو جهدا في دعم كل الأنشطة والجهود الخيرية والتطوعية التى يقوم بها بنك الطعام لخدمة المجتمع الكويتي مشيدا بجهودها في تسهيل كل السبل لإنجاح هذه الأنشطة والحملات والمشاريع الخيرية ليعود نفعها وخيرها على المجتمع.